Le 5è Symposium international sur l’énergie, l’environnement, l’agriculture et l’industrie, du 15 au 17 novembre à Marrakech

La 5ème édition du Symposium international sur l’énergie, l’environnement, l’agriculture et l’industrie (ai2sd’23), aura lieu du 15 au 17 novembre courant à Marrakech, avec la participation d’éminents chercheurs, d’universitaires, d’experts et de professionnels.

Placé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, cet événement scientifique d’envergure, organisé par l’Université Cadi Ayyad, servira de plateforme pour le partage des connaissances et des résultats scientifiques en théorie, méthodologie et applications de l’énergie et de l’agriculture 4.0.

Selon les organisateurs, ce conclave scientifique permettra aux chercheurs et praticiens du milieu académique d’aborder les différents défis inhérents à la recherche scientifique et aux domaines associés aux énergies renouvelables et à l’environnement et de partager les résultats crédibles de la recherche scientifique et les outils innovants utilisés pour obtenir les meilleurs résultats.

Cette conférence internationale axée sur l’énergie, l’environnement et l’agriculture devrait générer de nouvelles idées que les scientifiques, les professionnels et les étudiants peuvent utiliser sous différentes formes pour l’avancement de leur carrière et/ou parcours scientifique, ajoute la même source.

Au menu de cet événement international plusieurs tables rondes, ateliers et séminaires académiques en mode hybride visant à jeter la lumière sur nombre de thématiques scientifiques dont la transformation digitale, l’intelligence artificielle, l’internet des objets, le développement des capacités ou encore le rôle des nouvelles technologies dans la promotion du développement durable.