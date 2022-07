L’assaut de migrants à Nador, un acte “prémédité et planifié” (Baitas)

Les données disponibles indiquent que l’opération de prise d’assaut de la clôture métallique au niveau de la province de Nador, le 24 juin dernier, a été “préméditée et planifiée”, de même qu’elle “a été exécutée d’une manière bien étudiée, loin des tentatives d’assaut habituelles”, a précisé M. Baitas en réponse aux questions des journalistes, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, tenue par visioconférence sous la présidence de M. Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement.

Le ministre a indiqué que les immigrés clandestins ont eu recours, pour la première fois, lors de cette opération, à des méthodes impliquant une grande violence contre les éléments des forces publiques.

Conformément à la logique humanitaire et à la dimension des droits de l’Homme sur lesquelles repose la gestion de la question migratoire au Maroc, a poursuivi M. Baitas, le Conseil national des droits de l’Homme a dépêché une délégation pour effectuer une mission exploratoire dans la ville de Nador et sa région, au sujet notamment des derniers événements.

“Des recherches et des enquêtes judiciaires sont menées actuellement au sujet de ces événements, et dans le cadre de la consécration du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, on ne saurait aborder les conclusions et les résultats de ces procédures toujours en cours”, a conclu le ministre.