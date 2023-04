L’artiste et militant américain des droits civiques Harry Belafonte tire sa révérence

“Dans une Amérique ségréguée, M. Belafonte, parmi les artistes les plus influents de l’après-guerre, a transcendé les barrières raciales à travers sa musique, ses films et son activisme”, écrit le Wall Street Journal dans un long article. Plus que la plupart des artistes populaires de son temps et même après, Harry Belafonte a mis à profit sa célébrité pour catalyser le changement social, militant aux côtés notamment de l’icône de la lutte contre la ségrégation raciale, Martin Luther King Jr. et pour l’organisation de la Marche sur Washington en 1963.

Il s’est illustré dans le monde de la musique par une fusion de la musique folklorique du monde entier avec le jazz et a été à l’origine de l’engouement pour la musique des Caraïbes. Au cinéma, il a campé des rôles pionniers en tant que leader noir, tout en défiant à plusieurs reprises les mœurs raciales d’Hollywood.

Tout au long d’une riche carrière, il a reçu plusieurs distinctions, dont les quatre principaux prix de l’industrie du divertissement: Emmy, Grammy, Oscar et Tony.