Lancement à Amman d’une plateforme d’investissement jordano-émiratie

Ce mécanisme de coopération interactif présente les opportunités d’investissement et de partenariat en Jordanie, ainsi que le soutien, les facilitations et les avantages offerts aux investisseurs pour un partenariat prospère, dans le cadre de la nouvelle loi sur l’environnement des affaires.

Intervenant à cette occasion, la ministre jordanienne de l’investissement, Kholoud Al-Saqqaf, a indiqué que le volume des investissements émiratis dans le Royaume s’élève à 15 milliards de dollars, répartis sur plusieurs secteurs vitaux tels que le tourisme, l’industrie, l’énergie, les mines et les infrastructures.

La ministre a également mis en avant le cadre juridique et législatif qui assure aux investisseurs étrangers un traitement équitable en matière de compétitivité et une vision claire sur des projets prometteurs, rappelant que la Jordanie vient de lancer un programme d’investissement dans des secteurs économiques à valeur ajoutée, portant sur 36 projets prioritaires pour un investissement total de 1,4 milliard de dollars.

Mme Al-Saqqaf a aussi évoqué les réformes entreprises par le Royaume dans le cadre de la vision de modernisation économique 2030, ayant pour objectif d’accroître la compétitivité de l’environnement des affaires et des investissements.

Pour sa part, le président de l’association des hommes d’affaires jordano-émiratis, Hamdi Al-Tabbaa, s’est félicité des liens de coopération unissant les deux pays, fondés sur la confiance et le respect mutuel, notant que les relations économiques bilatérales connaissent un développement constant, à la faveur de plusieurs accords et mémorandums qui ouvrent des débouchés et des horizons plus larges pour les hommes d’affaires.

Les Émirats arabes unis sont un partenaire important dans la mise en œuvre des programmes de développement dans le Royaume, a-t-il dit, soulignant le rôle du secteur privé dans la consolidation de la coopération bilatérale.