L’AMSSNuR contribue à l’Initiative d’harmonisation et de normalisation nucléaire lancée par l’AIEA

Dans le cadre de la mise en œuvre de son axe stratégique portant sur la veille réglementaire au niveau international, l’AMSSNuR a pris part à cette deuxième réunion plénière qui vise à favoriser des échanges constructifs avec l’ensemble des participants, qu’ils soient acteurs de l’industrie nucléaire ou autorités réglementaires compétentes, l’objectif étant d’aborder les derniers développements concernant les technologies des petits réacteurs modulaires, communément désignés par “SMR”.

Selon un communiqué d’AMSSNuR, cette occasion offre une opportunité privilégiée pour discuter des avancées récentes dans ce domaine spécifique et établir un dialogue de qualité entre les experts présents. Il convient de rappeler que l’AIEA répertorie plus de soixante-dix types de SMR, développés par une vingtaine d’entreprises, avec des applications potentiellement diversifiées. Ces applications incluent, entre autres, la production d’électricité, le dessalement de l’eau de mer, la production d’hydrogène, la décarbonation et la production de chaleur.

Compte tenu de cette diversité d’options technologiques, l’initiative NHSI vise à favoriser l’harmonisation et la normalisation des approches réglementaires et industrielles, par l’implication des parties prenantes et ce, afin d’accompagner un déploiement sûr et sécurisé des SMR à travers le monde, notamment au niveau des pays qui s’embarquent dans le nucléaire de puissance.

En effet, depuis son lancement en juin 2022 par le directeur général de l’AIEA, la NHSI a mis en place une plateforme d’échange et de collaboration composée de sept groupes de travail thématiques, dont trois sont chargés des questions réglementaires incluant la révision des normes internationales et l’utilisation des examens réglementaires.

En contribuant activement aux travaux de cette initiative, l’AMSSNuR s’engage résolument aux côtés de l’AIEA et des autorités compétentes partenaires, dans les programmes d’harmonisation et de normalisation des cadres réglementaires nucléaires. Cette participation vise à renforcer la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques à l’échelle internationale, dans un esprit de coopération et de partage des bonnes pratiques.

Dans cette optique, et en étroite collaboration avec l’AIEA, l’AMSSNuR annonce l’organisation d’un cours régional de formation, du 9 au 13 octobre à Rabat, pour aborder spécifiquement les défis réglementaires liés aux SMR avec la participation d’une vingtaine de pays africains, ainsi que des représentants des départements et organismes nationaux concernés.

L’objectif de cette formation est de favoriser les échanges de connaissances et de renforcer les capacités régionales dans le domaine des SMR, en mettant l’accent sur les aspects réglementaires, conclut le communiqué.