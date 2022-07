L’ambassadrice de France à Rabat célèbre le partenariat franco-marocain

“La France et le Maroc c’est beaucoup d’histoire, c’est un partenariat exceptionnel, dense, novateur et multidimensionnel, porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président de la République française Emmanuel Macron, mais se sont aussi et surtout beaucoup de projets”, a souligné Mme Le Gal, notant que le Maroc offre des perspectives d’avenir “très prometteuses” pour un partenariat gagnant-gagnant avec la France.

“Le Maroc est un allié naturel de la France et de l’Union européenne, tant de complémentarité sont évidentes en matière de chaîne de valeur industrielle, d’énergie, d’émigration ou de projection vers l’Afrique, a-t-elle relevé.

L’ambassadrice a relevé également que l’ambition des “deux pays frères” consiste à affronter les crises et renforcer la résilience, tout en se félicitant des relations ancestrales, fortes et intenses unissant les deux pays.

De son côté, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a qualifié “d’exceptionnel” le partenariat unissant Rabat et Paris.

La relation maroco-française est une relation séculaire, construite sur une mémoire apaisée, une histoire commune et une convergence d’intérêt, à travers des positions similaires sur de nombreuses questions, a-t-il affirmé.

Pour M. Benmoussa, “le partenariat Maroc-France est qualifié d’exception parce qu’il se caractérise par la globalité des sujets de coopération, bilatéral, régional et multilatéral, et aborde des thématiques multiples; politique, économique, sécuritaire, culturelle et sociale, et par la multiplicité et la diversité de ses canaux, porté par les deux chefs d’Etat”.

La célébration de la fête nationale française s’est terminée en beauté avec un concert de musique offert notamment par la chanteuse franco-marocaine, Sonia Noor, accompagnée de ses musiciens.

Cette réception grandiose s’est déroulée en présence de hauts responsables publics, de parlementaires, de représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc, de la communauté française établie au Maroc et de représentants de la société civile.