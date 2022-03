L’ambassade du Maroc se déploie dans la ville de Lviv pour assister les Marocains sur le territoire ukrainien

Les membres de l’ambassade du Maroc en Ukraine ont été déployés dans la ville de Lviv depuis le 1-er mars, afin de prêter assistance aux citoyens marocains sur le territoire ukrainien, dans le cadre des efforts déployés depuis le déclenchement de la crise entre l’Ukraine et la Russie.

Plusieurs actions ont été menées dans ce cadre depuis le 1-er mars, apprend-on auprès de l’ambassade du Maroc en Ukraine, qui affirme maintenir un contact permanent avec la cellule de crise établie au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains de l’Étranger, dans le but de coordonner les actions à mener et signaler les difficultés rencontrées par les citoyens marocains du côté des pays limitrophes, la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie et la Hongrie.

La représentation diplomatique note que Mme Faouz El Achabi, ambassadrice du Maroc en Ukraine a tenu une réunion avec le représentant du ministère des Affaires étrangères à Lviv ainsi que le représentant de la sécurité et des frontières.