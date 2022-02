L’actrice Touria Alaoui présidente du jury du 6ème Festival de cinéma de Saidia

Le jury de cette édition sera composé également du critique de cinéma Azzedine El Ouafi, le réalisateur Naoufel Berraoui, la réalisatrice Meriem Ait Belhoussain et le poète Mohamed El Mehdaoui, indique un communiqué de l’Association Al Amal pour la cohabitation et le développement, organisatrice de cet évènement.

Placée sous le thème «Le cinéma pour espérer un avenir meilleur», cette édition connait la participation de films représentant plusieurs pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et du monde arabe, en présence de cinématographes, réalisateurs et critiques du cinéma du Maroc et de l’étranger.

Les films de la compétition officielle des longs et courts métrages, qui seront projetés au siège de la Commune de Saidia, seront en lice pour plusieurs prix, notamment le Grand Prix «La Perle Bleue» du long métrage et le «Prix de l’Orange» du court métrage.

Cette édition rendra hommage au réalisateur Naoufel Berraoui pour ses contributions distinguées dans le cinéma et la télévision, ainsi qu’à la réalisatrice et écrivaine Meriem Ait Belhoussain.

Le programme du festival prévoit, en outre, des conférences, des tables rondes et des ateliers, des cérémonies de signature d’ouvrages de la poétesse Fatiha Nouhou, de Meriem Ait Belhoussain et d’Azzedine El Ouafi, en plus de visites au centre de formation de la Renaissance sportive de Berkane et aux grottes du Chameau et des Pigeons à Zegzel (province de Berkane).

Les organisateurs entendent contribuer au rayonnement de la «Perle Bleue» sur les plans culturel, artistique et touristique, afin de faire de cette ville un pôle important du tourisme et de la culture dans la région de l’Oriental.