L’actrice marocaine Nadia Kounda membre du jury de la compétition des courts métrages au Festival du film d’El Gouna en Egypte

Le jury, présidé par la réalisatrice égyptienne Kamla Abu Zekri, comprend le producteur égyptien Tamer Ashry et la programmatrice de cinéma Alice Karroubi, qui fut un membre principal dans la programmation des courts métrages au Festival de Cannes, ainsi que la journaliste et critique italienne Nina Roth.

Sept films seront en compétition dans le cadre de cette compétition, à savoir «Noor Shams» de la réalisatrice saoudienne Faiza Ambeh, «Lil» du réalisateur palestinien Ahmed Saleh, «Arnous» du réalisateur jordanien Samer Battikhi, «Sqala» du réalisateur tunisien Bilal Bali, et «Talahassi» qui est une œuvre libano-américaine de Darren Hoteit, «Khadija» du réalisateur égyptien Mourad Mostafa et «Le Caire-Berlin » du réalisateur égyptien Ahmed Abdel Salam.

Le Maroc sera également présent aux activités du festival à travers le film “Haut et Fort» de Nabil Ayouch, qui participe à la compétition officielle du festival.

Le jury du Grand prix est présidé par le producteur Rob Allen, PDG de Margate House Films et producteur du film Netflix “Je ne suis plus ici”, et comprend l’actrice égyptienne Menna Shalaby, Sarah Hoch, fondateur et directeur exécutif de Guanajuato International Film Festival au Mexique, le réalisateur et producteur libanais George Hashem et le réalisateur indien Kabir Khan.

En outre, le réalisateur marocain Hicham Lasri participera avec ses deux films “Hayesh Maych” et “Happy Lovers” dans les activités de la plateforme CineGouna, qui soutient les œuvres cinématographiques en cours et les scénarios en développement.

Selon les organisateurs, le Festival international du film d’El Gouna cherche à créer des ponts entre les cultures à travers l’art du cinéma et à favoriser les échanges entre les cinéastes de la région avec leurs homologues internationaux afin de renforcer l’esprit de coopération et d’échange culturels.