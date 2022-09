La Suisse restitue à l’Egypte une statue de bronze datant de la Basse Époque de l’Égypte pharaonique

La restitution de cette statue intervient dans le contexte de la coopération fructueuse et constante entre le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, représenté par le Département des antiquités récupérées, le bureau du ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires culturelles et l’ambassade d’Egypte à Berne, a indiqué le ministère du Tourisme et des Antiquités mardi dans un communiqué.

La même source fait état d’une coordination avec les autorités suisses, notamment l’Office fédéral de la culture, dans le cadre de l’accord signé entre le gouvernement égyptien et le Conseil fédéral suisse dans le domaine de la restitution des antiquités volées.

L’ambassadeur égyptien en Suisse a reçu l’artefact en vue de son rapatriement en Égypte dans les meilleurs délais, souligne le communiqué.

Cette affaire a débuté en novembre 2018 lorsque “la douane suisse a découvert la statue lors d’une inspection de routine”, rappelle-t-on. Le ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien “a entrepris toutes les procédures nécessaires pour la restitution de la statue, après qu’une commission du ministère a certifié son authenticité et confirmé que la statue appartenait à la civilisation égyptienne”, explique la même source, ajoutant que la pièce archéologique “a été déterrée lors d’une fouille (clandestine) et a été (illégalement) exfiltrée hors d’Égypte”.

L’année dernière, l’Égypte a reçu de la Suisse sept artefacts appartenant à la civilisation égyptienne antique, dont une statue en pierre du Sphinx, une pièce en pierre dotée d’une sculpture représentant une partie de l’idole Bès, le couvercle d’un vase canope anthropomorphe en pierre, une plaque de pierre avec des gravures représentant des personnages et des textes, ainsi qu’un vase cylindrique en albâtre, outre 36 artefacts récupérés d’Espagne, 16 des États-Unis et deux autres de Belgique.