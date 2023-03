La star du jazz américain Wayne Shorter tire sa révérence

Né le 25 août 1933 à Newark, près de New York, Shorter est reconnu pour son influence sur le jazz et d’autres genres musicaux. Saxophoniste, il est considéré comme l’un des plus grands compositeurs de jazz des Etats-Unis.

Depuis les années 1960, Shorter a excellé aussi bien au saxophone soprano qu’au ténor, notamment avec son groupe de jazz fusion des années 1970 et 1980, Weather Report. Il avait aussi réussi à imposer une troisième voix dans le jazz, dans une période dominée par les saxophonistes de légende John Coltrane et Sonny Rollins.