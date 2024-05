La Russie souligne son attachement à l’amitié avec l’Afrique

Dans ce message publié sur le site internet du Kremlin, le chef d’Etat russe a relevé que la tenue du deuxième sommet Russie-Afrique l’année dernière à Saint-Pétersbourg avait « créé les conditions nécessaires à la mise en place d’une coopération fructueuse et mutuellement bénéfique dans divers domaines ».

« Je suis convaincu que la mise en œuvre cohérente des plans et des accords conclus à l’issue de cette importante réunion multilatérale sert nos intérêts communs et permet d’assurer la stabilité et la sécurité sur le continent africain », a relevé M. Poutine, notant que les pays du continent ont obtenu des succès « généralement reconnus dans le domaine économique et social » et jouent un rôle de plus en plus important dans « la résolution des problèmes actuels de l’agenda international ».

Dans le cadre de l’Union africaine et d’un certain nombre de structures sous-régionales, a-t-il dit, une interaction constructive se développait, des mécanismes de réponse collective aux conflits locaux et aux situations de crise étaient mis en place et les processus d’intégration étaient constamment encouragés.