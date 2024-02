La Russie réduit ses exportations d’essence et de diesel vers les pays hors CEI

Les exportations d’essence et de diesel ont été réduites en janvier de 37% et 23% respectivement par rapport au même mois en 2023, a indiqué le département dans un communiqué sur la situation de l’approvisionnement en carburant dans le pays.

En même temps, les livraisons d’essence vers le marché intérieur ont augmenté de plus de 7% en janvier 2024 par rapport à la même période en 2023, tandis que celles du diesel ont bondi de 17%, selon la même source.

Qualifiant de « stable » la situation de l’approvisionnement en combustibles en Russie, le ministère a relevé que des réserves “suffisantes” ont été constituées pour un approvisionnement ininterrompu du marché intérieur.

Ces réserves ont atteint 1,9 million de tonnes pour l’essence et 3,9 millions de tonnes pour le diesel au cours des 25 premiers jours de janvier 2023, soit 16% et 7% de plus que pendant la même période l’année dernière, poursuit le communiqué.

Les réductions, annoncées mercredi par le ministère de l’énergie aux pays hors CEI, sont distinctes de la réduction volontaire des exportations russes de pétrole et de carburant de 500.000 barils par jour (bpj) au cours du premier trimestre de 2024. Une mesure qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) pour soutenir les marchés de l’énergie.