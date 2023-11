La Russie et la Türkiye envisagent d’accroitre leurs échanges commerciaux

La Russie et la Türkiye envisagent d’accroitre le volume de leurs échanges commerciaux, de développer davantage leur coopération et d’augmenter la part des règlements en monnaie nationale, selon le gouvernement russe.

« Nous avons discuté des problèmes clés, identifié de nouveaux vecteurs de coopération et rapproché nos positions sur un certain nombre de sujets à l’ordre du jour bilatéral », a indiqué, samedi à Ankara, le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, lors de la 18ème session de la Commission mixte intergouvernementale russo-turque sur le commerce et la coopération économique.

Il a fait savoir que les deux parties ont constaté une dynamique positive englobant l’intégralité des domaines de leur coopération, précisant qu’en 2022, la Türkiye est devenue le deuxième partenaire commercial de la Russie, le commerce bilatéral ayant presque doublé et augmenté de 85,8 %. De janvier à octobre 2023, le commerce bilatéral a bondi de 49,8 % par rapport à l’année précédente, a ajouté le responsable russe.