La Russie affirme s’être emparée de la plus grande centrale nucléaire d’Ukraine

M. Grossi a indiqué dans un communiqué que les diplomates russes en poste à Vienne ont informé l’AIEA que le personnel de la centrale de Zaporizhzhia – la plus grande centrale nucléaire d’Ukraine – a continué à assurer la sécurité nucléaire et à surveiller les radiations en mode de fonctionnement normal, et que “les niveaux de radiation restent normaux”.

La centrale de Zaporizhzhia compte six des 15 réacteurs d’énergie nucléaire de l’Ukraine, selon le communiqué.

L’Ukraine a signalé mercredi à l’AIEA que les centrales nucléaires du pays ont continué à fonctionner normalement et que ses autorités de réglementation ont maintenu la communication avec ses installations nucléaires, a précisé le chef de l’AIEA.

M. Grossi a souligné à plusieurs reprises que toute action militaire ou autre qui pourrait menacer la sûreté ou la sécurité des centrales nucléaires ukrainiennes doit être évitée.

Des unités russes ont déjà pris possession de la centrale nucléaire de Tchernobyl la semaine dernière. Une légère augmentation des niveaux de radiation a été enregistrée sur le site de la catastrophe nucléaire de 1986, après que des véhicules militaires y ont remué un sol radioactif.