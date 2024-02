La richesse des jeunes Américains a augmenté de 80% depuis 2019 (étude)

Pour les adultes de moins de 40 ans, la richesse globale a bondi de 80% depuis 2019, contre 10% pour ceux de 40 à 54 ans et 30% pour les plus de 55 ans, ont écrit les économistes de la Fed de New York dans un blog.

Les générations les plus jeunes, de loin les plus pauvres, ont bénéficié d’une grande partie des mesures de relance budgétaire de l’ère Covid, leur donnant ainsi une épargne supplémentaire pour investir dans des actions, ont découvert les chercheurs.

Les actions ont explosé au cours de cette période, mais elles constituent également des actifs risqués qui pourraient rapidement inverser la croissance de la richesse si les marchés s’effondrent, relève les économistes.

Dans l’ensemble, la richesse collective des jeunes adultes ne représente qu’une fraction de ce que les personnes plus âgées sont capables d’accumuler au fil des décennies.

En 2019, les individus de moins de 40 ans ne détenaient que 5,7% de la richesse totale des États-Unis, alors qu’ils représentaient 37% de la population, ajoute la même source.

« Le groupe des moins de 40 ans a connu une augmentation beaucoup plus importante de sa part du portefeuille d’actions que les groupes plus âgés », selon la même source.