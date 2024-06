La République démocratique du Congo renouvelle son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Ayant ouvert son Consulat général à Dakhla, depuis décembre 2022, la République démocratique du Congo est parmi les pays qui soutiennent l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et la marocanité de la région du Sahara, a souligné le représentant de la RDC lors de la session ordinaire du Comité des 24 de l’ONU (10-21 juin).

Il a saisi cette occasion pour renouveler le soutien de son pays à l’initiative marocaine d’autonomie présentée par le Royaume en 2007 et qualifiée de sérieuse et conforme à la Charte des Nations Unies et au droit international, soulignant que ce plan est « la solution de compromis » à ce différend régional.

Le diplomate a, par ailleurs, réaffirmé le soutien de son pays au processus politique tenus sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU visant à parvenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable à ce différend régional.

Il a salué à ce propos les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, pour relancer le processus politique, notamment ses consultations informelles bilatérales avec le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le « polisario ».