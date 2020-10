La récession plus grave que prévu en France sous le coup de la 2e vague et du reconfinement

Le produit intérieur brut (PIB) devrait se contracter de 11% a indiqué vendredi le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, alors qu’il prévoyait une baisse, déjà importante, de 10% jusqu’ici.

“On va avoir un quatrième trimestre qui va être difficile, forcément, on est confiné, l’économie française va tourner moins fort que d’habitude”, a prévenu le ministre sur France Inter.

En début de semaine, le ministre de l’Economie avait estimé qu’après son rebond du troisième trimestre, le PIB allait rechuter au dernier trimestre.

L’activité devrait ainsi se contracter de 15% durant le confinement selon lui, avec la fermeture imposée des commerces, restaurants ou encore des lieux de culture.

C’est moins que lors du premier confinement, où elle avait chuté de plus de 30%, car les restrictions sont un peu moins fortes qu’au printemps, avec une poursuite du travail plus importante dans de nombreux secteurs grâce aux protocoles sanitaires définis ces derniers mois et à la disponibilité des équipements de protection.

Malgré tout, le gouvernement a renforcé les mesures de soutien en vigueur pour les entreprises et les salariés, afin d’éviter licenciements et faillites, notamment dans les secteurs déjà fragilisés par le premier confinement et de nouveau durement touchés.

Il va débloquer 20 milliards d’euros pour les financer, Bruno Le Maire estimant qu’elles coûtent 15 milliards d’euros pour un mois de confinement.

Le patronat craint en effet un “écroulement” de l’économie, selon les mots du président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.

Il a notamment qualifié d'”erreur” la fermeture de la plupart des commerces, estimant qu”à un moment, le soutien ne suffit pas”.

Ces mesures “ont fonctionné” au printemps, a pourtant défendu Bruno Le Maire, mettant en avant la vigueur du rebond de l’économie au troisième trimestre.

Rebond mais pas rattrapage

Le PIB a progressé de 18,2% par rapport au trimestre précédent, où il s’était effondré de 13,7% selon une première estimation publiée vendredi matin par l’Insee.

“On voit bien que dès lors que le virus ne circule plus, et le troisième trimestre le montre, la France a une capacité de rebond extraordinaire”, a jugé Bruno Le Maire, appelant les Français à respecter le confinement pour endiguer au plus vite l’épidémie.

Mais le PIB est resté “nettement en dessous de son niveau d’avant-crise”, a aussi souligné l’Insee. Il était en effet en retrait de 4,3% par rapport au troisième trimestre 2019, précise l’Institut national de la statistique, qui ne donne aucune prévision actualisée pour le dernier trimestre 2020.

L’institut table aussi toujours sur une récession de 9% cette année, prévision faite avant le reconfinement, mais son directeur général a laissé entendre qu’il pourrait réviser à la baisse cette prévision qui reposait sur une stagnation du PIB au dernier trimestre.

Au delà du strict effet du confinement, la résurgence de l’épidémie renforce l’incertitude sur l’avenir, ce qui n’incite pas les ménages à consommer ni les entreprises à investir, éléments clés d’une future reprise.

Au troisième trimestre, le rebond de l’économie a ainsi été porté par la consommation des ménages, en hausse de 17,3%, en particulier pour les biens qui ont connu des “effets de rattrapage” après le confinement. Elle est toutefois restée inférieure de 2,1% à son niveau d’avant-crise, les achats de services étant eux toujours à la peine.

Et si l’investissement a aussi rebondi, l’écart par rapport au troisième trimestre 2019 n’a pas été comblé. Même chose du côté de la production de biens et services.

La France est en plus pénalisée dans les échanges commerciaux avec ses partenaires par la structure de son économie. “Les secteurs porteurs pour les exportations françaises (aéronautique, tourisme international, etc.) sont particulièrement atteints par la crise”, souligne l’Insee.