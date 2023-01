La Princesse Lalla Hasnaa préside à Paris la signature d’un accord de partenariat entre la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat et l’UNESCO

L’accord a été signé par Ernesto Ottone, sous-directeur général de l’UNESCO pour la culture, et Nouzha Alaoui, secrétaire générale de la Fondation.

Cette signature vient à la suite de la rencontre entre Son Altesse Royale et la Directrice générale de l’UNESCO, qui s’est tenue à l’occasion des travaux de la 17ème session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, organisée en novembre 2022 à Rabat.

Ce premier accord de partenariat signé pour cinq ans permettra de mettre l’accent, d’abord, sur le programme d’éducation des jeunes au patrimoine mondial et l’UNESCO et de mener des activités auprès de la jeunesse marocaine et africaine.

La Fondation a adapté au contexte local, pour la première fois au monde, un kit pédagogique conçu par l’UNESCO pour faire découvrir et comprendre aux jeunes le patrimoine de leur ville.

Ce kit, intitulé “Je découvre mon patrimoine” a été déployé pour sa seconde édition en décembre 2022 auprès de 4700 élèves de 62 collèges de l’académie Rabat-Salé-Kénitra, qui ont abordé, avec l’appui de leurs enseignants et sous l’encadrement de professionnels du patrimoine : archéologues, architectes, conservateurs des sites et inspecteurs des monuments historiques, les monuments de la ville classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des actions de sensibilisation et de promotion du patrimoine culturel seront portées ensuite auprès du grand public, à l’instar de l’exposition urbaine “Rabat, un patrimoine de l’humanité”, inaugurée par Son Altesse Royale le 8 janvier courant, en marge de la célébration de l’inscription de la ville de Rabat sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Une exposition qui met en lumière la valeur universelle exceptionnelle de la ville de Rabat à travers des planches informatives et une série de photographies des 8 composantes du bien inscrit au patrimoine mondial et sa zone tampon.

La Fondation et l’UNESCO s’engagent à mener une action primordiale au continent africain. Cette action commune consistera à mettre en œuvre la convention du patrimoine mondial sur les sites classés au Maroc et en Afrique.

L’accord de partenariat prévoit également des programmes de renforcement des capacités des acteurs du patrimoine qui le gèrent et le préservent à Rabat, au Maroc ou en Afrique et enfin la participation aux différents événements nationaux et internationaux organisés par l’UNESCO.

Son Altesse Royale a, à cette occasion, eu un entretien avec la Directrice générale de l’UNESCO, en présence notamment du ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, président de la Commission nationale du Maroc pour l’UNESCO, Chakib Benmoussa, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, de la secrétaire générale de la Fondation, Nouzha Alaoui, et de l’ambassadeur-délégué permanent du Royaume auprès de l’UNESCO, Samir Addahre.

L’entretien s’est déroulé également en présence d’Edouard Matoko, sous-directeur général pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures à l’UNESCO, d’Ernesto Ottone, sous-directeur général pour la culture, d’Astrid Gillet, chef de bureau exécutive de Mme Stefania Giannini, sous directrice générale pour l’éducation, et de Julien Pellaux, directeur des partenariats.

Son Altesse Royale a assisté ensuite à la réception offerte en Son Honneur à la maison de l’UNESCO par la directrice générale de l’organisation onusienne, en présence notamment du président de la Conférence générale, de la présidente du conseil exécutif, des présidents des groupes électoraux et des sous-directeurs généraux de l’UNESCO.

A son arrivée au siège de l’UNESCO, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a été accueillie par la Directrice générale Audrey Azoulay, le sous-directeur général pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures, M. Edouard Matoko, et les ambassadeurs du groupe arabe et du groupe Afrique auprès de l’UNESCO, avant d’être saluée notamment par le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, président de la Commission nationale du Maroc pour l’UNESCO, Chakib Benmoussa, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, l’ambassadeur-délégué permanent du Royaume auprès de l’UNESCO, Samir Addahr, et le chargé d’affaires auprès de l’ambassade du Maroc à Paris, Saâd Bendourou.