La Princesse Lalla Hasnaa inaugure l’exposition urbaine “Rabat, un patrimoine de l’humanité”

Cette exposition, qui propose de redécouvrir le patrimoine inscrit de la ville de Rabat avec un autre regard, a pour objectif de faire prendre conscience de la grande histoire de la capitale qui s’est stratifiée dans ses monuments, son urbanisme, son paysage et son héritage matériel et immatériel.

Elle propose ainsi de revisiter cette trajectoire et ce patrimoine à travers de nouvelles photographies, l’histoire des lieux, les visites des grands hommes et femmes de l’histoire, pour changer la perception collective des lieux et forger une conscience qui englobe presque deux millénaires d’histoire.

La Fondation, dont la mission est de faire connaître le patrimoine culturel de Rabat, a organisé cette exposition à destination du grand public pour faciliter la compréhension du patrimoine mondial de la ville et sensibiliser à l’importance de sa sauvegarde.

Un accent particulier est mis sur le travail de l’artisan marocain, dépositaire d’une longue tradition des Arts décoratifs qui s’exprime depuis l’époque Almohade jusqu’à l’époque moderne où s’opéra une fusion des traditions antérieures avec l’architecture du XXè siècle.

A cette occasion, les huit composantes formant le patrimoine de la ville de Rabat inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial, et mises en lumière dans le cadre de cette exposition urbaine, ont été présentées à la Princesse Lalla Hasnaa.

Son Altesse Royale a suivi, ensuite, des explications de huit experts sur chacune de ces composantes. Il s’agit de la ville nouvelle du XXème siècle, du quartier Habous de Diour Jamaa, du jardin d’essais botaniques, de la médina de Rabat, des remparts et des portes Almohade, de la mosquée Hassan et du mausolée Mohammed V, de la Kasbah des Oudayas et du site archéologique du Chellah.

Au-delà de l’exposition, la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat propose de continuer la visite de la ville avec des podcasts, où des voix connues de personnalités publiques et des experts de différentes générations racontent Rabat et ses lieux de mémoire, son histoire, sa culture, restituent leurs souvenirs, déployant une mémoire collective jamais documentée. Les podcasts sont accessibles sur le site de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat https://fspcrabat.ma/podcasts/.

Par la suite, la Princesse Lalla Hasnaa a posé pour une photo souvenir avec les huit experts, avant que Son Altesse Royale ne reçoive une présentation du Podcast de la Fondation “Qisas Rbati” par Jihane Fadili, lycéenne et footballeuse de l’équipe du Maroc féminine du Football des jeunes ayant remporté la Coupe d’Afrique.

Son Altesse Royale a, ensuite, posé pour des photos souvenirs avec des artistes et personnalités originaires de la ville de Rabat, ainsi qu’avec l’ensemble des membres du Comité pédagogique en charge de l’élaboration et du suivi des programmes éducatifs de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat.

Son Altesse Royale Lalla Hasnaa s’est rendue ensuite à la Rue des Consuls, en empruntant la Rue El Marsa, pour visiter le Foundouq Ben Aicha et la Rue des Consuls.

A son arrivée, la Princesse Lalla Hasnaa a passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi et le président du Conseil régional, Rachid El Abdi.

Son Altesse Royale a également été saluée par la présidente du Conseil communal de la ville de Rabat, Asmaa Rhlalou, le président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Derouiche et le président du Conseil de l’arrondissement Hassan, Idriss Errazi, avant d’être accueillie par les membres du conseil d’administration de la Fondation.