La Princesse Lalla Asmae inaugure à Tanger le Centre Lalla Asmae pour enfants sourds

Après avoir dévoilé la plaque commémorative, Son Altesse Royale a visité les différentes dépendances de l’établissement et suivi des explications sur les espaces du Centre et les services fournis aux enfants sourds.

Érigé sur une superficie couverte de 2.550 m2, ce Centre comprend 20 salles de cours, quatre ateliers dédiés à la couture, la coiffure, la pâtisserie et à l’informatique, cinq bureaux, un réfectoire, et un terrain omnisports. De plus, il dispose de plusieurs autres dépendances qui viendront compléter les activités du Centre.

Par la suite, la Princesse Lalla Asmae a visité les différents stands des partenaires de la Fondation, à savoir l’Espace oreille blanche, l’Espace de la Faculté des Sciences de Rabat, l’Espace du Protocole de prise en charge de la surdité du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, l’Espace de l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) et l’Espace USAID.

“Bien plus qu’un simple bâtiment, ce Centre est le reflet de notre vision commune de l’inclusion et de l’égalité des chances. Il symbolise notre détermination à briser les barrières de la communication et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les personnes touchées par la surdité”, a souligné le coordinateur de la Fondation Lalla Asmae pour enfants et jeunes sourds, Karim Essakalli, qui s’exprimait lors de cette cérémonie.

“Grâce aux équipements modernes, aux programmes éducatifs innovants et au dévouement de notre équipe, nous sommes convaincus que le Centre Princesse Lalla Asmae de Tanger deviendra un phare d’espoir et de transformation dans la région”, a-t-il dit, notant que cette cérémonie connaît la présence distinguée de plusieurs invités de marque, ainsi que celle de précieux partenaires de la Fondation, qui ont toujours témoigné d’un soutien indéfectible envers la Fondation.

Le responsable a fait savoir que la construction de ce Centre a nécessité un investissement total de 15 millions de dirhams (MDH), hors coût du foncier, relevant que ce Centre exceptionnel a été mis à la disposition de la Fondation de Son Altesse Royale, par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. Il a précisé que les équipements de ce Centre ont été rendus possibles grâce à l’engagement et à la collaboration de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF), de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et de la Direction régionale du ministère de la Santé et de la Protection Sociale.

Son Altesse Royale a ensuite suivi des présentations portant sur le bilan de la scolarité des élèves des Centres Princesse Lalla Asmae, et celui de la Faculté des Sciences de Rabat, qui ont été présentées respectivement par le directeur de la Fondation Lalla Asmae, M. El Abbes Bouhlal, et le doyen de la Faculté des Sciences de Rabat, M. Mohamed Erragragui, mettant en lumière leurs accomplissements académiques et leurs réalisations.

Par la suite, la Princesse Lalla Asmae a remis les Prix d’excellence aux majors de l’année académique 2022/2023, ayant obtenu leur diplôme de Baccalauréat, de la Licence et du Master. Il s’agit des majors de la promotion du Baccalauréat, El Oufir Asmae et Jbara Zineb, qui ont respectivement obtenu une moyenne de 15,97 et 15,93, ainsi que ceux de la Licence, Meryem Amrani, et du Master, Badr Lasfar.

Le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Hassan Boubrik, a, par la suite, présenté à Son Altesse Royale, un premier bilan de la collaboration fructueuse entre la Fondation et la CNSS. A cette occasion, Son Altesse Royale a présidé la cérémonie de signature d’une convention relative au programme “Awrach” et d’une convention de partenariat entre la Fondation et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

La première convention, signée entre la Fondation, le ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), vise à offrir une opportunité de pré-embauche rémunérée aux stagiaires sourds en formation professionnelle au sein du Centre de Tanger. Cette initiative permettra aux stagiaires de bénéficier d’une expérience professionnelle concrète tout en poursuivant leur formation. La deuxième convention prévoit un soutien financier de 2 millions de dirhams accordé par le ministère à la Fondation, et qui vise à appuyer des projets liés à la communication, à la jeunesse et à la culture.

Par ailleurs, et à l’instar de Casablanca, la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a mis à la disposition de la Fondation un local pour la création d’un Centre de réhabilitation auditive, qui aura pour mission d’accueillir les enfants de la région, diagnostiqués sourds ou malentendants lors du dépistage néonatal de la surdité.

Un accent particulier a été mis sur l’importance capitale de la collaboration entre la Fondation Lalla Asmae, le ministère de la Santé et de la protection sociale et l’ANAM, qui vise à renforcer la capacité de la Fondation à soutenir de manière plus efficace les personnes sourdes et malentendantes. Grâce à cette collaboration, un protocole de prise en charge de la surdité a été mis en place et présenté à Son Altesse Royale par le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb.

Par la même occasion, Son Altesse Royale a présidé le lancement d’une campagne de sensibilisation d’envergure, baptisée l'”Oreille Blanche”, visant à donner une voix à ceux qui sont souvent invisibles dans la société. Cette campagne se concrétise à travers la distribution gratuite de pins symboliques sous forme d’oreille blanche, qui sont spécialement conçus pour être épinglés sur les vêtements des personnes malentendantes et sourdes.

Ces pins sont un moyen discret mais puissant pour communiquer un message clair: “Je suis malentendant, merci de me parler un peu plus fort, en me regardant, en articulant et sans cacher votre bouche”, a noté M. Essakalli, soulignant que ces insignes ont une signification profonde et agissent comme un rappel constant de la réalité quotidienne des personnes malentendantes, tout en encourageant les autres à adopter des comportements de communication adaptés.

“En portant fièrement ces pins, les malentendants expriment leur désir de compréhension mutuelle et de respect”, a-t-il relevé, ajoutant qu'”en accompagnement de cette campagne, nous prévoyons également une diffusion télévisée d’un spot de sensibilisation, mettant en scène plusieurs célébrités marocaines engagées”.

Au terme de la cérémonie, Son Altesse Royale a posé pour une photo-souvenir avec les élèves et les étudiants lauréats des promotions du Baccalauréat, de la Licence et du Master au titre de l’année 2022-2023.