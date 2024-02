La première faculté des arts voit le jour en Arabie Saoudite

Fruit d’un partenariat stratégique avec l’Université, la faculté est dotée de trois départements, à savoir le design, les arts du spectacle et les arts visuels, marquant ainsi le début d’une coopération culturelle et scientifique continue entre le ministère, l’Université du Roi Saoud et d’autres universités nationales prestigieuses.

La faculté propose plusieurs spécialités, notamment la mode, la bijouterie, le théâtre, le cinéma, la musique, le dessin, la sculpture et la calligraphie arabe.

Le lancement de la première faculté des arts s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération conclu en décembre 2021, entre le ministère de la Culture et l’Université du Roi Saoud et de la stratégie de développement des capacités culturelles, en vue de renforcer l’offre culturelle et artistique.