“La Poésie et moi”, nouvelle émission de la Maison de la Poésie au Maroc prévue les 18, 19 et 20 décembre

Cette manifestation vise à regrouper des personnalités dans les domaines de l’art et de la créativité pour discuter de leur relation avec la poésie en tant qu’horizon de pensée et matière de travail artistique et son impact sur leur éducation et leurs réalisations, ainsi qu’à découvrir son rôle en tant que levier qui enrichit leur créativité, indiquent les organisateurs dans un communiqué conjoint.

Abdelmajid El Haouasse, metteur en scène et scénographe, Az Al Arabe Alaoui, réalisateur, et Anis Errafîi, narrateur, seront les invités de l’émission vendredi, samedi et dimanche respectivement, ajoute le communiqué, notant que les épisodes de cette émission seront diffusés à 19:00 sur la chaîne “youtube”, la page facebook “المغرب الثقافي” Culture.maroc” et la page facebook de la Direction régionale de la culture. Présentant l’invité du premier épisode, les organisateurs indiquent que M. El Haouasse “a réussi à réconcilier le public avec la poésie à travers la dramatisation de plusieurs poèmes et la scénographie de plusieurs manifestations et festivals de poésie”.