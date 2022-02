La ministre israélienne Orna Barbivay au musée Dar El Bacha à Marrakech

La ministre israélienne de l’Économie et de l’Industrie, Orna Barbivay, en visite au Maroc, s’est rendue ce mercredi à Marrakech pour visiter le musée des Confluences Dar El Bacha. Elle a a été accueillie par le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi.

La ministre, qui a visité les salles consacrées au patrimoine judaïsme marocain et l’art de l’islam, a rendu hommage à la diversité et à la pluralité culturelle du Maroc, ainsi qu’à la préservation de son patrimoine et de son ouverture sur le monde.

Elle a également déjeuné à Bacha-Coffee, l’un des lieux incontournables de Marrakech et qui s’apprête à rayonner dans le monde.

Lundi, Mme Barbivay s’est entretenue avec la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Mme Barbivay s’est félicitée de l’évolution constante des relations bilatérales entre le Maroc et Israël. Aussi, elle a réaffirmé la volonté du gouvernement israélien de bâtir un socle de partenariat stratégique avec le Royaume du Maroc à même d’impulser une dynamique constructive et pérenne aux relations économiques entre les deux pays.

Le Maroc et Israël ont conclu, le 22 décembre 2020, un Mémorandum d’Entente dans le domaine des finances et de l’investissement qui prévoit, entre autres, l’ouverture de négociations entre les deux parties visant la conclusion d’un Accord de promotion et de protection réciproques des investissements, d’une Convention de non double imposition et d’un Accord d’assistance mutuelle administrative en matière douanière.