La Malaisie et l’Arabie saoudite conviennent de renforcer leur coopération militaire

La Malaisie et l’Arabie saoudite ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines militaire et de renseignements, a indiqué vendredi le ministre malaisien de la Défense, Hishammuddin Hussein. Les deux parties se sont accordées sur la mise en place d’un comité de haut niveau qui aura pour mission d’assurer une plus grande collaboration en matière d’industrie de défense, a dit le ministre suite à une visite officielle en Arabie saoudite à l’invitation du vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Royaume, le Prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz.

“Nous avons échangé des vues sur les perspectives et les moyens de développer davantage les liens de coopération déjà existants dans le domaine de la défense, et d’intensifier les échanges commerciaux et économiques et dans les secteurs des investissements et de sécurité”, a relevé M. Hussein dans un communiqué. Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre les menaces terroristes et l’extrémisme, a-t-il ajouté.

Parmi les autres questions abordées, figure la coopération entre les deux compagnies nationales d’hydrocarbures Petronas et Saudi Aramco. En outre, les discussions ont porté sur le volet relatif à la sécurité alimentaire, et qui couvre la coopération portant sur les industries halal et les exportations d’huile de palme de la Malaisie vers l’Arabie saoudite, a fait valoir Hishammuddin Hussein.