“La machine à rêver” de Niki de Saint-Phalle exposée au musée MMVI de Rabat

La Fondation Nationale des Musées du Maroc poursuit son action en faveur de l’inclusion de l’art dans l’espace urbain avec une sculpture pleine de vie de l’artiste franco-américaine de renom Niki de Saint-Phalle, un des plus grands sculpteurs du XXe siècle.

Une première fois sur le continent africain et dans le monde arabe, la sculpture de l’artiste, exposée sur l’esplanade du Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, côtoie le Guerrier Massaï d’Ousmane Sow, le cheval de Fernando Botero, des sculptures d’Ikram Kabbaj et de Farid Belkahia.

Cette œuvre appartient au collectionneur Michael Benabou, grand amoureux du Maroc, qui a prêté la sculpture de Niki de Saint-Phalle au MMVI. Elle vient compléter et apporter une touche colorée et joyeuse aux œuvres déjà installées sur le parvis du musée.

Les sculptures monumentales de l’artiste franco-américaine sont connues dans le monde entier pour leurs formes et leurs couleurs vives.

Sur l’esplanade du MMVI, “La machine à rêver” de Niki de Saint-Phalle, conçue par l’artiste en 1970, symbolise les rêves, les espoirs et les ambitions des femmes.

Une thématique primordiale dans l’œuvre de l’artiste. Pierre Restany disait d’elle: “Niki de Saint Phalle, amazone qui a su assumer la violente révolte de toute une époque à travers la sienne propre” et dont “l’œuvre immense est prête à affronter les siècles à venir”.

Cet ensemble d’œuvres, qui se confond avec le paysage urbain, fait de Rabat un véritable musée à ciel ouvert et confirme à nouveau son statut de “Ville lumière et capitale de la Culture”.

Selon le président de la FNM, Mehdi Qotbi, la confiance dont jouit aujourd’hui la Fondation Nationale des Musées lui permet d’obtenir des prêts à long terme de collectionneurs internationaux.