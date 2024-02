La Libanaise Farak Dakhlallah nouvelle porte-parole de l’Otan

Mme Dakhlallah, citoyenne britannique, prendra ses fonctions en mars prochain, en remplacement de la Roumaine Oana Lungescu, qui a occupé ce poste de 2010 à 2023.

« C’était un honneur et un privilège d’être nommée porte-parole de l’Otan en cette période critique », s’est félicitée Mme Dakhlallah sur son compte X. « L’Otan protège plus d’un milliard de personnes, en préservant leur liberté et leur démocratie, et en contribuant à un monde plus pacifique », a-t-elle écrit.

La nouvelle porte-parole rejoint l’Otan « forte d’une vaste expérience dans les secteurs public et privé, notamment aux Nations unies et au gouvernement britannique, ainsi que de plusieurs organisations médiatiques », souligne l’Alliance atlantique sur son site internet.

Mme Dakhlallah a notamment été responsable de la communication à l’Organisation mondiale de la santé, porte-parole arabophone du ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth et directrice des relations avec les médias pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez AstraZeneca.