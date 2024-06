La Kiswa de la Sainte Kaaba : un chef-d’œuvre de raffinement brodé à la main

Chaque année, la mosquée sacrée Al Haram de La Mecque, premier lieu saint de l’Islam, est le théâtre d’un événement majeur, à savoir le renouvellement de la Kiswa de la Kaaba, un rituel qui allie raffinement et spiritualité.

La confection de la Kiswa nécessite ainsi un long travail de tissage méticuleux, réalisé par des artisans chevronnés dédiés corps et âme à la fabrication de cette majestueuse étoffe de soie noire brodée en fils d’or qui recouvre la Kaaba.

Au sein du Complexe du Roi Abdulaziz pour la confection de la Kiswa de la Sainte Kaaba, la réalisation de ce chef d’œuvre artistique obéit à un processus précis selon des normes de qualité. Au bout de 8 à 10 mois d’action inlassable, la Kiswa doit être prête pour remplacer celle qui ornait précédemment la Kaaba, un événement attendu avec impatience par les Musulmans du monde entier.

Tout commence, selon des informations fournies par des responsables du complexe à un groupe de journalistes étrangers, par la collecte des matières premières utilisées pour confectionner ce « vêtement de beauté et de majesté », à base de fils de soie lavés à une température précise, puis teints en noir, avant d’être tissés mécaniquement pour fabriquer le tissu qui sera ensuite brodé à la main avec des versets coraniques et des noms d’Allah à l’aide d’une aiguille et de fils d’argent recouverts d’or.

Muni d’une aiguille et de fils d’argent recouverts d’or, l’artisan Youssef Zaki Bassam, assis à sa table dans l’atelier de broderie, travaille avec dextérité sur le tissu noir, suivant les contours d’un verset coranique qui a été préalablement réalisé à l’aide de techniques de piquage, de rembourrage et de bourrage de coton pour obtenir une forme tridimensionnelle.

Fier d’exercer le métier de tissage de ce « vêtement majestueux », Bassam ajoute, dans une déclaration à la MAP, que le processus de broderie concerne plusieurs pièces, chacune nécessitant entre trois et quatre mois de travail selon sa taille.

Il précise qu’il supervise, dans son travail, les autres artisans du département de dorure et de broderie, formant une équipe intégrée ayant l’honneur de réaliser la Kiswa de la Sainte Kaaba avec ses quatre parties couvrant chaque façade de celle-ci, en plus du rideau de la porte de la Kaaba.

Répondant à une question de la MAP sur le temps nécessaire pour réaliser cette œuvre, un collègue de Bassam, absorbé par la broderie d’une autre pièce, interrompt brièvement son travail. « Nous avons terminé la préparation de la Kiswa qui sera mise en place le 1er Muharram 1446 (dans moins d’un mois). Celle sur laquelle nous travaillons actuellement est destinée à l’année suivante ».

Autrefois, la Kaaba revêtait sa nouvelle parure le jour de Arafat chaque année pendant le pèlerinage, avant que la date de remplacement de la Kiswa ne soit changée en 2022 pour être déplacée au 1er Muharram de chaque année, sur instructions du Serviteur des Lieux Saints, le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

6,66 millions de dollars US pour la Kiswa

Selon le directeur général des Relations publiques et de la communication au Complexe du Roi Abdelaziz pour la Kiswa de la Sainte Kaaba, Ahmed Souihri, le complexe compte « 165 artisans parmi les plus habiles, spécialisés dans l’art du tissage à l’or et à l’argent, et dotés d’une grande compétence dans l’association de ces matériaux avec la soie, » reflétant ainsi la valeur symbolique élevée de ce « vêtement exceptionnel ».

Dans une déclaration à la MAP, M. Souihri précise que le coût de confection de la Kiswa, qui orne la Kaaba de ses plus beaux atours, s’élève à environ 25 millions de riyals saoudiens (environ 6,66 millions de dollars US), offerts gracieusement chaque année par le Serviteur des Lieux Saints.

Ce montant s’explique, selon le responsable, par le coût élevé des fils d’or et d’argent importés d’Allemagne, ainsi qu’aux prix des marques de soie la plus raffinée, importées d’Italie.

En termes de chiffres, la Kiswa de la Sainte Kaaba comprend 52 pièces dorées, tissées à partir de 670 kilogrammes de soie naturelle, et ornées de plus de 120 kg d’or et environ 100 kg d’argent.

Soulignant la particularité de la Kiswa de la Sainte Kaaba, conçue pour résister aux effets de la nature tels que le climat et le vent, M. Souihri ajoute que « grâce à la qualité des matériaux utilisés pour sa fabrication, la Kiswa reste inchangée, conservant sa beauté et son éclat tout au long de l’année, en dépit des changements de saisons ».

Grâce à sa majesté et sa beauté, la Kiswa de la sainte Kaaba demeure un trait distinctif de ce haut lieu sacré de l’Islam dans le monde entier, mettant en avant la symbolique et la valeur spirituelle et religieuse de cette mosquée.