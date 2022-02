La franco-marocaine Hélène Benhammou, candidate en lice à l’Eurovision 2022

« Je suis une femme aux sept vies », confie d’emblée la franco-marocaine Hélène Benhammou, candidate en lice pour l’Eurovision 2022. Cette définition n’est en rien exagérée tant la vie de cette élégante femme au regard pétillant d’intelligence est un tourbillon d’évènements et de belles rencontres. De celles qui changent une trajectoire, voire un destin.

Native de Mèknes, Hélène grandit à Casablanca, avant de s’envoler avec sa famille à Paris à l’âge de 13 ans. Elle y fait ses études et obtient une licence de gestion Paris-Dauphine. En vacances à Los Angeles, elle rencontre son futur mari avec qui elle a eu deux enfants. « J’y ai développé ma propre marque de mode qui s’appelait Pistachios, ça a marché très fort. J’avais des showrooms dans tous les États-Unis ».

Après son divorce en 1990, elle part vivre à New York et repart à zéro. Elle déniche une boutique de 300 m2 sur Madison Avenue, et c’est le déclic ! son concept « À la maison » devient un véritable phénomène dont tout le monde en parle. Le New-York Times Home en fait sa première page, un mois seulement après l’ouverture. NBC la contacte et lui demande de présenter la chronique déco en live dans le Today Show ! Elle anime aussi sa propre émission, le Home Shopping Network, dans laquelle elle vend les accessoires de maison de sa marque.

Après les évènements du 11 septembre 2001, elle s’installe à Londres et crée son agence d’architecture d’intérieur HB Interiors. C’est un succès mondial. Une nouvelle carrière s’offre à elle. Les grandes marques de luxe lui font confiance et les maisons DIOR et GUCCI lui confient l’organisation de grands évènements.

Hélène In Paris

Nostalgique, Hélène Benhammou renoue avec la ville de Paris, quittée 35 ans auparavant et devient Hélène in Paris. « J’imagine le concept d’appartement-galerie, chez moi, en collaboration avec les galeries Perrotin, Kamel Mennour et la Carpenter Workshop Gallery.

« Mais le premier confinement arrive, et seule dans mon appartement, je me découvre une passion pour la chanson. De posts en stories Instagram, ma passion grandit et donne naissance à deux singles “Just Be You” et “My Big Love Affair”, raconte Hélène Benhammou.

« Mon univers ensoleillé séduit le public, les médias et les réseaux sociaux. Aujourd’hui, je prépare un album, un livre et un spectacle », ajoute cette Méknassie de coeur. Ce qui ne l’empêche pas de mettre toute son énergie et sa passion à la préparation de l’Eurovision !

Fort de son succès sur les réseaux sociaux, la chanteuse en herbe ambitionne de représenter la France au Concours Eurovision 2022. Non seulement, elle a réussi à candidater, mais elle est en lice pour la finale. Le verdict tombera le samedi 5 mars 2022. Les Français seront appelés à désigner leur représentant dans le cadre de l’émission “Eurovision France, c’est vous qui décidez” sur France 2. Comme ses onze autres concurrents, Hélène in Paris espère bien séduire le public et le jury, avec sa chanson Paris mon amour.

« Cette émission culte a bercé des années de ma vie, je l’ai toujours suivie même depuis le bout du monde. Ce serait pour moi un tel honneur de représenter mon pays lors de ce fabuleux concours. J’en rêve et j’y travaille de toutes mes forces. », souligne-t-elle.

Et de préciser : « Je suis toujours allée au bout de mes rêves, toujours… Alors aujourd’hui, ce n’est que le début de l’aventure Eurovision pour Helene in Paris ! ».