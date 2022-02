La France renforce ses sanctions contre la Russie et son soutien à l’Ukraine

Ces “décisions importantes” ont été prises “au vu de l’évolution de la situation en Ukraine”, lors du conseil de défense et de sécurité convoqué samedi par le président Emmanuel Macron, a indiqué l’Elysée.

Elles viennent renforcer la série de mesures annoncées depuis le début de l’offensive lancée par l’armée russe, notamment à l’occasion d’un sommet européen exceptionnel qui s’est tenu jeudi à Bruxelles.

Sur le plan militaire, Paris a décidé “la livraison additionnelle d’équipements de défense aux autorités ukrainiennes ainsi qu’un soutien en carburant”, a indiqué la présidence française citée par les médias locaux.

Le Chef de l’Etat français a par ailleurs “acté un renforcement des sanctions économiques et financières en coordination avec les Européens et les Américains”, ainsi que “des mesures nationales de gel des avoirs financiers de personnalités russes”, et enfin de “nouvelles mesures”, prises “avec les partenaires européens concernant la facilité Swift”.

Les pays occidentaux ont adopté samedi de nouvelles sanctions contre Moscou après son offensive contre l’Ukraine, en décidant notamment d’exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, rouage essentiel de la finance mondiale.

Lors de sa réunion samedi, le conseil de défense français a par ailleurs “acté des mesures de lutte contre la propagande de la part d’influenceurs et de médias russes sur le sol européen”, selon l’Elysée.