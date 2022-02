Affrontements meurtriers en Afghanistan: le Pakistan ferme un poste frontière

“La frontière reste fermée pour les passagers et les commerçants”, a indiqué un responsable de la sécurité pakistanaise, cité par des médias internationaux.

“Une délégation de notables tribaux et de responsables religieux a été formée pour entamer des pourparlers avec les talibans”, a-t-il ajouté. Le poste-frontière de Chaman-Spin Boldak, qui relie la ville pakistanaise de Quetta (Ouest), à la localité afghane de Kandahar (Sud), avait été fermé jeudi après des affrontements entre talibans afghans et forces pakistanaises. Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Chaque camp a rejeté sur l’autre la responsabilité de l’incident. Les tensions frontalières se sont amplifiées depuis le retour au pouvoir des talibans en août dernier, le Pakistan soupçonnant des groupes de militants anti-gouvernementaux de planifier des attaques depuis l’Afghanistan.

Des milliers de personnes traversent chaque jour le poste frontière Chaman-Spin Boldak, des commerçants mais aussi des Afghans qui vont au Pakistan pour recevoir des soins médicaux ou rendre visite à des proches.