La fondatrice de l’Armée rouge japonaise libérée après 20 ans de prison

Shigenobu, 76 ans, a été incarcérée pour avoir orchestré la prise de l’ambassade de France à La Haye, aux Pays-Bas, en 1974, par le groupe révolutionnaire de gauche qu’elle avait fondé trois ans plus tôt au Liban.

Lors de cette attaque, des membres de l’Armée rouge japonaise ont pris en otage l’ambassadeur français et d’autres personnes afin de les utiliser comme monnaie d’échange pour obtenir la libération d’un membre du groupe qui avait été arrêté en France.

“Je m’excuse d’avoir causé des dommages à des personnes que je ne connaissais pas. Maintenant, je voudrais me concentrer sur ma thérapie et mon apprentissage d’abord”, a déclaré Shigenobu qui suit un traitement contre le cancer.

Dans une déclaration publiée plus tôt dans la journée, elle a admis avoir fait des “erreurs”. Mais elle a également affirmé qu’elle était “reconnaissante d’avoir vécu selon mon désir de changer le monde pour le mieux.”

“Si on me le demande, en tant que l’un des témoins de l’époque, je jouerai mon rôle en transmettant des réflexions et des résumés”, a-t-elle écrit.

Shigenobu a quitté le Japon pour le Moyen-Orient en 1971 et a échappé à la capture jusqu’à son arrestation dans la préfecture d’Osaka en 2000. Elle a officiellement dissous l’organisation terroriste en 2001, alors qu’elle était en prison.

Le groupe cherchait à provoquer une révolution socialiste mondiale par le biais de multiples actes de terrorisme très médiatisés. Il est responsable d’un attentat perpétré en 1972 à l’aéroport de Lod, aujourd’hui appelé Ben Gurion, à Tel Aviv, au cours duquel une vingtaine de personnes ont été tuées et plus de 70 blessées.

L’Armée rouge japonaise a également pris d’assaut les ambassades de Suède et des États-Unis à Kuala Lumpur en 1975 avant d’exiger la libération de ses membres détenus et emprisonnés au Japon. Deux ans plus tard, des membres ont détourné un vol de Japan Airlines près de l’Inde. Des membres ont également été liés à une attaque au mortier contre l’ambassade du Japon à Jakarta en 1986 et à un attentat à la voiture piégée contre un club militaire américain à Naples (Italie) en 1988, qui a fait cinq morts.

Mei, la fille de Shigenobu, a récemment déclaré que sa mère ne s’intéressait plus à la violence mais souhaitait communiquer avec le monde via les médias sociaux.