La FNM apprend avec une “grande tristesse” le décès de l’artiste-peintre Mohamed Melehi

La Fondation Nationale des Musées (FNM) a appris ce mercredi soir, avec “une grande tristesse, le décès de l’artiste Mohamed Melehi. Il était un artiste majeur et un pionnier de la modernité qui a marqué des générations”.

Le grand artiste-peintre marocain, Mohamed Melehi, admis en soins intensifs des suites du Covid-19 à l’hôpital Ambroise Paré puis tombé dans le coma depuis dimanche, est décédé ce mercredi 28 octobre.

“Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille”, écrit le président de la FNM, l’artiste-peintre Mehdi Qotbi.

Né en 1936 à Asilah, Mohamed Melehi entre à l’Ecole des Beaux-arts de Tétouan. Il part à Séville, puis à Madrid en 1955. Son parcours initiatique se poursuit en Italie, en France et enfin à New York en 1962.

De retour au Maroc, il enseigne dès 1964 la peinture, la sculpture et la photographie à l’Ecole des Beaux-arts de Casablanca. En 1965 Melehi collabore avec Abdellatif Laâbi et Mustapha Nissaboury à la création de la revue Souffles. Il fonde et dirige en 1971 la revue artistique et littéraire Intégral. En 1974, il est co-fondateur et directeur de Shoof, maison d’édition et de productions cinématographique.

« Mon oeuvre fut influencée par des thématiques reflétant, de manière symbolique, les différentes situations socio-culturelles de l’époque [les années 1960]. Pourtant, je réalise aujourd’hui que mes préoccupations d’il y a trente deux ans sont toujours les mêmes. Et voilà que j’expose de nouveau à Bab Rouah, des oeuvres exécutées entre 1983 et 1997, et qui expriment toujours les mêmes hantises, les mêmes obsessions formelles et intellectuelles qui m’habitèrent durant trois décennies, mais qui s’incarnèrent à chaque fois dans de nouvelles formules plastiques» (feu Mohamed Melehi).