La Finlande va signer un pacte de défense avec les États-Unis Politique

La Finlande signera le 18 décembre un accord de coopération en matière de défense (DCA) avec les États-Unis, a annoncé, jeudi, la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen.

« L’accord de coopération en matière de défense que nous sommes sur le point de signer renforcera l’alliance bilatérale entre la Finlande et les États-Unis. Il renforcera la sécurité et la défense de la Finlande et permettra une coopération dans toutes les situations de sécurité », a-t-elle indiqué dans un communiqué du gouvernement.

« Le DCA a également une importance régionale et aidera la Finlande contribuer aux efforts de défense collective de l’OTAN », a précisé la cheffe de la diplomatie finlandaise.

L’accord, dont les détails ont été présentés à la presse, désigne 15 installations et zones en Finlande auxquelles l’armée américaine aura un accès sans entrave et où elle pourra stocker du matériel militaire et des munitions.

Ces zones comprennent quatre bases aériennes, un port militaire et un accès ferroviaire au nord de la Finlande, devenue membre à part entière e l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

La Suède voisine a signé la semaine dernière un accord similaire avec les États-Unis, lui donnant accès à 17 zones, dont quatre bases aériennes, un port et cinq camps militaires.

Les États-Unis ont signé des accords similaires avec la Norvège, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie et l’Estonie, tandis que celui avec le Danemark est en attente d’approbation.