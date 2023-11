La Finlandaise Kirsi Madi nommée directrice exécutive adjointe d’ONU-Femmes

Mme Madi sera chargée de la gestion des ressources, de la durabilité et des partenariats au sein de l’agence onusienne, a indiqué le porte-parole de l’ONU dans un communiqué.

Directrice du Bureau de la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Madi compte à son actif une expérience de plus de 30 ans dans le système onusien, en particulier dans les affaires humanitaires et la coopération au développement, la coordination interinstitutions, la gouvernance, les partenariats et les relations extérieures, a précisé la même source.

La nouvelle directrice exécutive adjointe était auparavant directrice du Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR) et directrice régionale adjointe de l’UNICEF pour l’Europe et l’Asie centrale.

Elle était également chef du Comité national des relations à la Division de la collecte de fonds et des partenariats avec le secteur privé, secrétaire du Conseil d’administration de l’UNICEF et chef du Secrétariat du Comité permanent interinstitutions au Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Avant d’accéder au régime commun des Nations Unies, elle a été chargée de programmes au Département de la coopération du développement au ministère finlandais des Affaires étrangères.