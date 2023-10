La demande de gaz russe devrait revenir à un niveau record en 2026 (Rapport)

« La demande de gaz devrait renouer avec la croissance en 2024 et augmenter de 6 % (soit près de 30 milliards de m3) entre 2022 et 2026, largement soutenue par les secteurs de l’industrie et de l’électricité », selon le rapport annuel de l’AIE sur les perspectives à moyen terme du marché du gaz, relayé mardi par les médias russes.

Pour l’année en cours, la demande de gaz naturel en Russie devrait rester globalement stable, la hausse de la consommation de gaz dans le secteur de l’électricité étant compensée par la réduction continue de l’utilisation du gaz dans les secteurs de l’industrie et des transports, précise l’agence.

Selon les prévisions de l’agence, la demande de gaz en Russie en 2026 atteindra 517 milliards de mètres cubes, pour dépasser le chiffre record de 516 milliards de mètres cubes enregistré en 2021.

L’AIE s’attend également à une augmentation de 10% (soit plus de 10 milliards de mètres cubes) de la demande industrielle de gaz entre 2022 et 2026, ce qui représenterait un tiers de la croissance totale de la demande.

Toutefois, environ 60% de la croissance de la demande industrielle proviendra de la reprise après la forte contraction de 2022, note l’agence, qui impute l’augmentation de la demande de gaz à l’accroissement de la production d’engrais, principalement d’ammoniac.

Par ailleurs, la demande de gaz naturel dans le secteur énergétique russe augmentera en moyenne de moins de 1% par an au cours de la période 2022-2026, de 1,5% par an dans les secteurs résidentiel et commercial et de 10% (3,5 milliards de mètres cubes) dans le secteur des transports, conclut le rapport.