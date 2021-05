La déconfinement en marche, Macron prend un café en terrasse

La France a entamé, ce mercredi, la deuxième phase du déconfinement progressif initié début mai, avec la réouverture des terrasses des cafés et restaurants, des commerces dits non essentiels, des cinémas et théâtres, des musées et des salles de spectacle.

Dans les lieux culturels, une jauge de visiteurs doit être respectée. Cette phase est marquée également par le décalage de l’heure de début du couvre-feu, qui passe de 19 heures à 21 heures.

Les Français pourront ainsi respirer un nouvel air de liberté après plusieurs mois de restrictions, imposées par une flambée de la pandémie du Covid-19 et accentuée par la propagation des nouveaux variants du virus plus contagieux.

Franchissant cette nouvelle étape, le gouvernement a tenu à insister sur la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières, appelant à la prudence.

Pour célébrer cet événement, le président français Emmanuel Macron et son premier ministre Jean Castex se sont rendus dans un établissement à proximité de l’Élysée, où ils ont partagé un café sur la terrasse sous les flashs des journalistes.

“C’est un petit moment de liberté retrouvée qui est le fruit de nos efforts collectifs”, s’est félicité le chef de l’Etat à la chaîne d’information en continu BFMTV. Toutefois, M. Macron a appelé à “rester prudent” et à “réussir collectivement à maîtriser l’épidémie”.

Nous y sommes !

Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

La première phase de ce déconfinement a été entamée le 3 mai avec la levée de certaines restrictions, dont la limitation des déplacements et le retour en classe des collégiens et des lycéens.

Dans une troisième étape, qui s’amorcera le 9 juin, les cafés et restaurants pourront rouvrir en intérieur, de même que les salles de sport avec maintien des gestes barrières et levée des limites de jauge, et le couvre-feu sera décalée à 23 heures avant de prendre fin le 30 juin.