La décision du tribunal de l’UE est contraire aux faits historiques attestant de la souveraineté marocaine sur le Sahara (Expert en géopolitique)

La décision en première instance du tribunal de l’UE est contraire aux faits historiques qui attestent la souveraineté totale et intégrale du Maroc sur son Sahara, affirmé M. Idali dans une déclaration à la MAP.

Juste après l’annonce de cette décision, le Haut Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la sécurité, Vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ont publié une déclaration conjointe dans laquelle ils soulignent que le Maroc et l’UE resteront pleinement mobilisés pour continuer leur coopération bilatérale et unis pour défendre la sécurité juridique de leurs accords de partenariat, a rappelé M. Idali, notant que cela constitue une preuve irréfutable que la décision du tribunal de l’UE a failli à l’esprit de justice dans sa globalité et est loin de la réalité juridique et historique qui atteste de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud.

M. Idali a en outre souligné que la décision du tribunal de l’UE confirme que le Maroc fait l’objet de manoeuvres qui visent à freiner sa lancée économique et sa forte percée géostratégique ainsi que ses alliances et ses partenariats.

De toute évidence, la décision du tribunal de l’UE n’aura pas un effet immédiat sur le Maroc car il ne s’agit que d’une décision en première instance, a-t-il expliqué, relevant que le Maroc et UE entretiennent des relations de coopération et de partenariat solides et que le Royaume demeure le principal partenaire de l’Europe au niveau de la rive sud de la Méditerranée avec lequel elle collabore sur des dossiers d’importance cruciale pour l’UE notamment la sécurité, le terrorisme et la migration illégale.