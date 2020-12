La Conférence des rabbins européens salue le courage politique du Roi Mohammed VI et son action permanente pour la paix

La Conférence des rabbins européens a salué “le courage politique de SM le Roi Mohammed VI et Son action permanente pour la paix et la prospérité du Moyen Orient”.

L’organisation a également salué l’action permanente et continue du Souverain «qui a toujours favorisé le dialogue entre juifs et musulmans», notant que «l’histoire des juifs du Maroc est une histoire unique et particulière dans l’échiquier des pays arabes ».

«Les Rois du Maroc ont toujours protégé les communautés juives et permis leur développement et leur rayonnement», lit-on dans un communiqué de la Conférence des rabbins européens.

«Bien que la majorité des juifs n’habitent plus le Maroc aujourd’hui, le Maroc est toujours présent dans leur cœur et leur mémoire», souligne le communiqué, notant que «c’est sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et grâce à Son esprit de tolérance et d’ouverture que des cimetières juifs, des Synagogues et des quartiers urbains où vivait autrefois la communauté juive, ont été rénovés».

“C’est aussi sous l’impulsion royale qu’une réforme scolaire a été lancée au Maroc incluant l’histoire et la culture de la communauté juive dans les programmes scolaires”, rappelle le communiqué.

Et de conclure que «ce n’est que par l’éducation des jeunes générations que l’on pourrait lutter contre toute forme de racisme et d’antisémitisme».