La communauté juive marocaine de Genève célèbre Roch Hachana

Lors de cette célébration, organisée à la synagogue Hekhal Haness, les membres de la communauté juive marocaine ont exprimé leur attachement à leur pays d’origine, le Maroc, qui a consacré les valeurs de tolérance, de fraternité et d’égalité citoyenne entre les différentes confessions et cultures.

A cette occasion, le Grand Rabbin de Genève, Izhak Dayan, a présidé une veillée religieuse, au cours de laquelle l’assistance a imploré le Tout-Puissant d’accorder gloire au Roi Mohammed VI et de combler le Souverain en la personne du Prince héritier Moulay El Hassan et tous les membres de l’illustre Famille Royale.

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur du Maroc à Berne, El Hassan Azoulay, a souligné que la célébration des fêtes religieuses, juive ou musulmane, enrichit l’identité marocaine de ses diverses composantes, rappelant que la Constitution marocaine de 2011 a consacré ce pluralisme en reconnaissant les différents affluents de la culture marocaine.

La Loi fondamentale confirme un fait historique, à savoir cette relation particulière et unique qui unit le Maroc à ses citoyens de confession juive, et qui a été soulignée dans le discours du Souverain, à l’occasion de la Révolution du Roi et du Peuple.

La cérémonie a vu la participation de membres de communautés juives d’autres origines, qui ont tenu à exprimer leur appréciation et leur gratitude au Maroc, en tant que terre historique de la présence juive, rappelant les efforts déployés par feu Mohammed V et feu Hassan II, et la sollicitude particulière qui se poursuit sous le règne du Roi Mohammed VI.