La communauté juive marocaine au Mexique réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

A l’heure où le “polisario” a choisi l’escalade dans la zone tampon de Guerguarate, à laquelle les Forces Armées Royales ont riposté avec rigueur pour sécuriser la libre circulation des biens et des personnes, “nous appelons une fois de plus à une solution pacifique et négociée du conflit artificiel autour du Sahara sous l’égide des Nations Unies, basée sur la proposition d’autonomie élargie sous souveraineté marocaine”, indique les représentants de la communauté juive marocaine au Mexique, dans un communiqué parvenu samedi à la MAP.

La communauté a, à cet égard, salué l’adoption par le Conseil de Sécurité de l’ONU de la résolution 2548 sur la question du Sahara marocain, à la veille de la célébration du 45ème anniversaire de la glorieuse Marche verte.

Tout en exprimant son soutien «inconditionnel» et sa solidarité avec le Maroc, la communauté juive marocaine au Mexique a salué, par ailleurs, l’ouverture de plusieurs consulats de pays africains et arabes dans les villes de Laâyoune et Dakhla, estimant qu’il s’agit là d’un «témoignage d’appui ferme à l’intégrité territoriale du Royaume».