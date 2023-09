La Chine et l’UE tiennent leur deuxième dialogue numérique de haut niveau

Co-présidé par le vice-premier ministre chinois, Zhang Guoqing, et la vice-présidente de la Commission chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourova, le dialogue a porté notamment sur la réglementation des plateformes et des données, l’intelligence artificielle, la recherche et l’innovation, la circulation transfrontière des données industrielles et la sécurité des produits vendus en ligne, indique l’institution européenne dans un communiqué.

Cette rencontre, à laquelle a également pris part le commissaire européen à la justice et aux droits des consommateurs, Didier Reynders, par message vidéo, a été l’occasion pour la Commission de faire le point sur l’évolution du cadre réglementaire de l’UE, notamment en ce qui concerne le règlement sur les services numériques et le règlement sur les marchés numériques.

Les deux parties ont aussi procédé à un échange de vues sur l’intelligence artificielle (IA), la Commission ayant présenté l’état d’avancement de la législation de l’UE sur l’IA et souligné l’importance d’utiliser cette technologie d’une manière éthique, respectant pleinement les droits de l’homme universels.

Par ailleurs, la Commission et la Chine se sont félicitées de la signature du plan d’action sur la sécurité des produits vendus en ligne, qui vise à renforcer davantage le dialogue et la coopération entre les deux parties notamment pour échanger rapidement des informations sur les produits dangereux vendus en ligne.

Les deux parties ont, en outre, convenu de poursuivre les discussions au niveau technique, en reprenant le dialogue UE-Chine sur les TIC, et de discuter davantage des difficultés que rencontrent les entreprises de l’UE en Chine pour utiliser leurs données industrielles, en raison de l’entrée en application de la récente législation chinoise en la matière.

La première rencontre dans le cadre du dialogue numérique de haut niveau UE-Chine s’était tenue en septembre 2020. La reprise de ce dialogue avait été annoncée lors de la visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Beijing en avril.