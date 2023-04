La Chine construit actuellement 24 centrales nucléaires, menant le classement mondial

La Chine est en train de construire 24 centrales nucléaires, pour une capacité installée totale d’environ 26,81 millions de kilowatts (kW), classant ainsi le pays au premier rang mondial, selon un rapport de l’industrie.

Depuis 2022, la Chine a approuvé 10 nouvelles unités nucléaires, a mis en service 3 nouvelles unités commerciales, et a commencé la construction de 6 nouvelles unités, indique le « Rapport sur le développement de l’énergie nucléaire en Chine 2023 » publié par l’Association chinoise de l’énergie nucléaire (CNEA). La Chine dispose désormais de 54 centrales nucléaires commerciales pour une capacité installée totale de 56,82 millions de kW, se classant au troisième rang mondial, souligne le rapport, qui ajoute que les centrales nucléaires chinoises ont maintenu un fonctionnement sûr et stable pendant longtemps et que la construction des nouvelles unités progresse de manière régulière. En 2022, les centrales nucléaires chinoises ont produit 417,78 milliards de kilowattheures (kWh) d’électricité, en hausse de 2,5% en glissement annuel, représentant environ 4,7% de la production totale d’électricité du pays. La production d’énergie nucléaire en Chine se classe au deuxième rang mondial, révèle le rapport.

Par rapport aux centrales électriques au charbon, la production d’énergie nucléaire de la Chine en 2022 a représenté une réduction de la combustion de près de 120 millions de tonnes de charbon standard, et une réduction des émissions de dioxyde de carbone de près de 310 millions de tonnes, note le document. Les performances de sécurité de l’énergie nucléaire chinoise sont également à un niveau avancé à l’échelle mondiale, selon le rapport.

L’année dernière, 37 unités en Chine ont obtenu des notes parfaites dans l’indice global de l’Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO), représentant 50% des unités ayant reçu une note parfaite dans le monde, a fait savoir Zhang Tingke, secrétaire général de la CNEA.

Le rapport montre également que la capacité d’innovation indépendante de la Chine dans le domaine de l’énergie nucléaire a été considérablement renforcée. Les travaux de construction de la première centrale nucléaire ont commencé le 22 mars au comté de Sanmen, dans la province du Zhejiang (Est). La production annuelle d’électricité de l’unité Sanmen n°4 devrait atteindre 10 milliards de kWh.