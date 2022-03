La Chine appelle à relancer le mécanisme de coopération trilatérale Chine-Afghanistan-Pakistan

Dans les circonstances actuelles, la Chine, l’Afghanistan et le Pakistan doivent relancer le mécanisme de coopération trilatérale et promouvoir la coopération dans les domaines politique, économique et sécuritaire, a indiqué le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

Les trois pays doivent bâtir une confiance politique mutuelle et sauvegarder leurs intérêts communs, a dit Wang, qui s’exprimait lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Chine, de l’Afghanistan et du Pakistan à Tunxi, Est de la Chine.

Il a également exhorté les trois pays à élargir le « Corridor économique Chine-Pakistan » pour inclure l’Afghanistan et aider ce pays à s’associer à l’interconnexion régionale.

Le chef de la diplomatie chinoise a, d’autre part, mis l’accent sur l’importance de renforcer la coopération entre les trois pays dans le domaine de la lutte anti-terroriste pour consolider la stabilité à long terme dans la région.

La réunion de Tunxi a été marquée par la participation du ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, et le ministre des Affaires étrangères par intérim du gouvernement provisoire de l’Afghanistan, Amir Khan Muttaqi.