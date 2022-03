La chaine russe d’information RT perd sa licence de diffusion au Royaume Uni

“Nous ne considérons pas que le titulaire de la licence de RT, ANO TV Novosti, est apte à détenir une licence de diffusion au Royaume-Uni”, a justifié l’Ofcom dans un communiqué. Début mars, l’Ofcom avait fait part de l’ouverture de 29 enquêtes pour “manque d’impartialité dans les programmes de la chaîne d’Etat russe en anglais RT” pour sa couverture de la guerre en Ukraine.

Le régulateur s’était dit “très préoccupé par le volume des programmes sur RT qui soulèvent des problèmes potentiels en vertu du code de la radiodiffusion”.

Londres avait demandé à l’époque un réexamen de sa licence de diffusion, mais le Premier ministre Boris Johnson avait dit vouloir laisser l’Ofcom se prononcer plutôt que les politiques, au nom de la “liberté d’expression”.

Toutefois, la chaîne télévisée avait déjà disparu de toutes les plateformes de diffusion au Royaume-Uni, suite à une interdiction imposée par l’Union européenne.

Bien que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l’UE, celle-ci avait appliqué ces sanctions à des sociétés de satellites luxembourgeoises et françaises qui fournissaient la chaîne RT à Sky, Freesat et Freeview au Royaume-Uni.