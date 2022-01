La Belgique adapte les règles de dépistage et de quarantaine

Les nouvelles règles, prises lors d’une Conférence interministérielle Santé publique (CIM), entreront en vigueur le lundi 10 janvier.

La grande nouveauté, c’est que les contacts à haut risque ne devront désormais plus être testés par PCR – sauf s’ils présentent des symptômes. La période de quarantaine est également raccourcie, voire supprimée, en fonction du statut vaccinal.

Dans le détail, les personnes ayant déjà reçu leur dose ‘’booster’’ et les personnes doublement vaccinées depuis moins de cinq mois seront désormais dispensées de quarantaine après un contact à haut risque. Idem pour les personnes qui disposent d’un certificat de rétablissement daté de maximum cinq mois.

Pour les enfants (12-17 ans), les règles diffèrent quelque peu : ils échappent à toute quarantaine et à un test PCR à partir du moment où ils ont reçu leur vaccination de base, quelle que soit la date de cette vaccination.

Pour les personnes n’ayant pas encore eu de rappel et ayant reçu leur deuxième injection il y a plus de cinq mois, elles se verront imposer une quarantaine de minimum trois jours. A partir du quatrième jour, la liberté pourra être retrouvée, à condition de réaliser quotidiennement un autotest négatif jusqu’à sept jours après le contact à haut risque.

S’agissant des personnes non vaccinées, elles devront, quant à elles, rester six jours en quarantaine, et pourront ensuite sortir en réalisant un autotest négatif quotidien jusqu’au dixième jour inclus.

Selon les responsables de la Santé aux niveaux fédéral et des entités fédérées, quel que soit le statut vaccinal, en cas d’apparition de symptômes, il faudra désormais immédiatement se faire tester par PCR. Si le test est positif, la personne devra passer à l’isolement. Mais dans ce cas de figure aussi, les règles sont quelque peu assouplies.

La durée de l’isolement est réduite de 10 à 7 jours. Un malade peut donc sortir à partir du huitième jour, à condition de ne plus présenter de symptômes depuis au moins trois jours.

Les nouvelles règles ne concernent toutefois pas les contacts à haut risque qui se déroulent dans les établissements scolaires. Ces derniers feront l’objet de discussions ce mercredi, à nouveau en CIM Santé, en présence des ministres de l’éducation. Là aussi, des changements sont attendus.

Entre le 25 et le 31 décembre, 10.936 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une hausse de 69%, par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano, mis à jour mardi.