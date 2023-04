La 6è édition du Festival Marrakech Gnaoua Show pour le Monde, du 03 au 06 mai prochain

Cette annonce a été faite par les organisateurs, jeudi soir à Marrakech, à l’occasion d’une conférence de presse consacrée à la présentation de l’avancement des préparatifs, du programme ainsi que des nouveautés de cette édition.

Prévu en partenariat avec la ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (Département de la Culture), et en coordination avec le Conseil communal de Marrakech et le Conseil de la région Marrakech-Safi, ce festival verra la participation de plus de 10 maitres Gnaouis issus de différentes régions du Royaume.

Ces maîtres présenteront avec le Centre “Nojoum Jemaâ El Fna” une série de spectacles et de shows inédits mêlant chants et danses, sur fond de beaux rythmes et de sonorités, en s’introduisant dans différents coins de la ville, à l’instar de la mythique place de Jemaâ El Fna et la place du 16 novembre dite “Place El Harti”.

Cet événement culturel et patrimonial riche en couleurs se veut aussi un véritable moment de retrouvaille et d’échange entre penseurs, intellectuels, artistes, experts en patrimoine et hommes de lettres en provenance de plusieurs régions du Maroc.

Ce festival s’assigne pour mission de contribuer au développement de l’art Gnaoui et de faire connaitre davantage ses spécificités et atouts considérables, tout en oeuvrant à son marketing aux plans national et international.

De même, il offre l’opportunité de mettre en lumière toute cette diversité culturelle et artistique qui caractérise la ville de Marrakech, avec un focus sur ses moult potentialités naturelles et artistiques et par là, de parvenir à créer une dynamique à la fois culturelle, artistique et économique.

Selon les organisateurs, les éditions précédentes de ce festival ont eu le mérite de connaitre un franc succès localement, régionalement voire même à l’international en représentant le Maroc dans la capitale colombienne de Bogota, rappelant que l’art Gnaoui a été classé par l’UNESCO comme patrimoine universel immatériel de l’humanité.

L’édition 2023 du Festival Marrakech Gnaoua Show pour le Monde verra donc la participation d’artistes de renommée nationale et internationale et sera l’occasion de rendre hommage à nombre de figures de cet art ancestral.

Au micro de M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, le président de la Fondation Festival Marrakech Gnaoua Show pour le Monde, Mohamed Knidiri, a fait savoir que cette nouvelle édition sera organisée par deux associations dans le cadre de ladite Fondation, notant que la finalité de cette démarche est de contribuer davantage à promouvoir le rayonnement de ce festival afin de le hisser au rang des grands festivals dédiés à cet art et patrimoine emblématiques.

“Cette édition ambitionne de mettre côte à côte les jeunes artistes et maâlems et ceux disposant d’un grand savoir-faire dans le domaine”, relevant que la finalité ultime étant de parvenir à assurer la relève et à pérenniser cet art devenu, désormais, un patrimoine universel.

Et de poursuivre que cette nouvelle édition s’étalera sur quatre jours contre seulement trois lors des éditions précédentes, notant que le festival devra investir plusieurs coins de la Cité ocre.

Le directeur du Festival Marrakech Gnaoua Show pour le Monde, Hassan Ait Hmiti a, dans une déclaration similaire, indiqué que cette édition sera distinguée comparativement à celles précédentes, rappelant que parmi les objectifs de ce rendez-vous musical figure la volonté de préserver cet art, surtout avec le départ de plusieurs maâlems de l’art de Gnaoua.

Et de poursuivre que les maâlems expérimentés ne ménagent actuellement aucun effort afin de vulgariser cet art et promouvoir ce patrimoine, en veillant à le transmettre aux jeunes, tout en apportant leur appui à ces jeunes artistes et à la faire connaitre davantage aussi bien au niveau de la ville de Marrakech que sur le plan national.

Lui emboitant le pas, le directeur artistique de ce Festival, Othmane Ait Hmiti, a fait part de son voeu de voir ce festival jouir de davantage de notoriété, en attirant plus de maâlems tant expérimentés que ceux encore jeunes, notant que ce festival se propose d’assurer une relève entre les artistes.

Le festival se donne pour mission également de jeter la lumière sur certains maâlems Gnaouis et de les faire connaitre davantage auprès du grand public à l’échelle nationale, voire même au plan international, a-t-il conclu sur un ton d’optimisme.