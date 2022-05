La 5ème Réunion ministérielle de l’UpM sur l’emploi ouvre un nouveau chapitre dans la coopération méditerranéenne (Nicolas Schmit)

“Cette conférence a été très inspirante et très riche et a permis d’identifier des chemins et des solutions communes aux problématiques de l’emploi dans les pays du bassin méditerranéen”, a souligné le responsable européen à la cérémonie d’ouverture de cette conférence, qui se tient à Marrakech les 17 et 18 mai courant.

Dans ce contexte, M. Schmit a présenté les stratégies et nouvelles approches européennes dans le cadre de la promotion de l’emploi, relevant la nécessité d’une reprise économique inclusive et durable et d’un accès des catégories vulnérables, dont les femmes et les jeunes, à un emploi décent.

De son côté, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, M. Younes Sekkouri, a indiqué que cette conférence représente une étape importante étant donné que c’est la première du genre tenue en présentiel dans le contexte de la crise sanitaire mondiale.

“Le Maroc accorde un intérêt particulier à la question de la promotion de l’emploi et de l’autonomisation des femmes conformément aux Hautes Orientations Royales, lequel intérêt se traduit par une politique ambitieuse visant à réaliser la sécurité et la dignité aux citoyens à la lumière de l’Etat social”, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, M. Sekkouri a relevé que depuis sa nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le nouveau gouvernement a mis en place un programme jetant les bases d’un Etat social à travers plusieurs préludes.

Il s’agit entre autres de l’encouragement de l’initiative privée et de l’auto-emploi, l’intégration des travailleurs dans le secteur informel, le soutien de la classe moyenne notamment en milieu rural, le lancement de plusieurs chantiers sociaux tels que celui de la généralisation de la protection sociale, l’instauration d’une nouvelle étape avec les partenaires sociaux qui passera par l’institutionnalisation d’un dialogue social aboutissant à une contractualisation sociale de nouvelle génération, a-t-il expliqué.

Et M. Sekkouri de souligner que durant la prochaine étape, l’accent sera mis sur le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale en vue de drainer les investissements générateurs d’emplois, le soutien des TPME, qui constituent plus de 90% du tissu économique marocain, engager des réformes en concertation avec les partenaires sociaux, avec notamment l’adoption de lois d’emplois de nouvelle génération.

En guise de conclusion, le responsable gouvernemental a indiqué que la mobilité des compétences doit être encouragée au sein du pourtour méditerranéen, relevant que le grand défi en la matière consiste à trouver un juste équilibre entre les besoins de la rive Sud et ceux de la rive Nord du bassin de la Méditerranée.

De son côté, le secrétaire général de l’UpM, M. Nasser Kamel, a souligné que les disparités entre Nord et Sud du pourtour méditerranéen ont été exaspérées suite à la crise sanitaire mondiale, dont les répercussions n’ont épargné aucune économie, en plus des récents développements en Ukraine, qui ont abouti à une récession de l’économie mondiale.

Dans ce cadre, il a mis l’accent sur le besoin d’une reprise économique durable et un commerce régional équitable, relevant que l’UpM poursuivra ses actions en faveur de la promotion de l’emploi, le soutien des TPME pour faire face aux répercussions négatives de la Covid-19.

Par ailleurs, M. Kamel a relevé que le secrétariat général de l’UpM œuvrera au suivi et la mise en œuvre de toutes les propositions émanant de cette conférence ministérielle sur l’emploi.

De son côté, le ministre du Travail du Royaume hachémite de Jordanie, M. Nayef Stetiah, a souligné que la crise sanitaire mondiale a eu comme effet l’augmentation des taux de chômage dans tous les pays du pourtour méditerranéen, relevant l’urgence de traiter les problématiques relatives aux marchés de l’emploi.

Dans ce contexte, le responsable jordanien, dont le pays co-préside cette conférence ministérielle, a noté une prise de conscience et un engagement de tous les pays quant à la mise en place de solutions à même de fournir l’emploi aux catégories vulnérables, qui passera nécessairement par la promotion des compétences des femmes et des jeunes et l’adoption de politiques sociales répondant aux besoins de ces catégories.

Par la suite, la parole a été donnée aux ministres et les chefs de délégations pour présenter les politiques, plans et priorités des pays du pourtour méditerranéen en matière de promotion de l’emploi, suivi par les interventions des représentants des partenaires.

Organisée par le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et co-présidée par la Commission européenne à travers la Direction Générale en charge de l’Emploi et des Affaires sociales, ainsi que le ministère du Travail du Royaume hachémite de Jordanie, en présence de l’Union pour la Méditerranée, la 5ème Réunion ministérielle de l’UpM examine les défis pressants sur le marché du travail dans la région euro-méditerranéenne, en particulier sur la manière d’assurer à tous, surtout aux plus vulnérables, une reprise inclusive, verte, numérique et durable.

La conférence permettra de présenter l’ambition derrière la stratégie jeunesse de l’UpM, consistant à se concentrer sur les initiatives régionales pour l’employabilité des femmes et à mettre en lumière les actions de l’ONUDI pour les soutenir dans leurs efforts d’autonomisation économique.

La 4e réunion ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail a eu lieu à Cascais, au Portugal, les 2 et 3 avril 2019, sous le titre “Emplois, compétences et opportunités pour tous”.