La 3-ème session du dialogue politique arabo-japonais en septembre prochain au Caire

La Ligue arabe a indiqué dans un communiqué que des discussions ont eu lieu, à cet égard, dimanche, entre le Secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboul Gheit, et le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, expliquant que les deux parties ont mis en avant l’importance des liens historiques qui unissent le monde arabe et le Japon.

Elles ont exprimé le souci mutuel de hisser les relations de coopération vers des horizons plus larges, en particulier à la lumière du Forum économique arabo-japonais, créé en 2009, ainsi que du mémorandum de coopération arabo-japonaise dans le domaine politique, conclu en 2013.

Selon la même source, les entretiens ont porté sur diverses questions d’intérêt commun sur la scène internationale, au premier rang desquelles la détérioration de la situation humanitaire au Soudan.

A cet égard, le Premier ministre a réitéré le soutien de son pays aux efforts internationaux visant à mettre fin à la violence et à soutenir les efforts soudanais vers la transition vers un régime civil.

Aboul Gheit a exprimé ses remerciements et sa considération à la partie japonaise pour sa position en faveur de la cause palestinienne, qui est d’une grande importance pour la Ligue arabe, et pour l’assistance financière continue à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine en Proche-Orient (UNRWA).

Il a également exprimé sa considération pour la position du Japon en faveur de la solution à deux Etats et contre la politique de colonisation pratiquée par Israël.

Les deux parties ont également discuté des développements de la guerre en Ukraine, des moyens de régler cette crise et des répercussions dangereuses de la poursuite de cette guerre sur la région arabe.