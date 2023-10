La 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc du 22 au 28 avril 2024 à Meknès

Le choix de l’Espagne reflète l’excellence des relations ancestrales qui lient le Maroc à ce pays, ainsi que le niveau et la qualité de la coopération entre les deux pays dans le domaine agricole, indique la même source.

Cette participation offrira aux participants et visiteurs l’opportunité de découvrir et d’explorer la richesse et la diversité de l’agriculture espagnole, comme elle ouvre la voie à la prospection et au développement de partenariats commerciaux et à la promotion des investissements dans le domaine agricole de part et d’autre.

S’agissant des thématiques abordées, la prochaine édition du SIAM mettra l’accent sur les efforts d’adaptation et d’atténuation des effets des changements climatiques pour une meilleure résilience du secteur agricole, dans un contexte mondial marqué par les changements climatiques qui impactent la production agricole, la disponibilité des ressources hydriques et la sécurité alimentaire. A cet égard, des conférences organisées pendant le SIAM mobiliseront des experts et des scientifiques nationaux et internationaux de renommée.

Cette édition connaitra, en outre, la tenue des assises de la recherche agricole nationale, une rencontre qui fera la lumière sur les avancées scientifiques et technologiques réalisées, ainsi que sur la stratégie future de la recherche agricole en accompagnement de la stratégie Génération Green de développement de l’agriculture marocaine, lancée par le Souverain en 2020, au terme du Plan Maroc Vert.

Par ailleurs, le communiqué fait savoir que M. Kamal Hidane, Directeur Régional de l’Agriculture de Fès-Meknès assurera l’intérim au poste du Commissaire pour la préparation de cette 16 ème édition, ajoutant que M. Jaouad Chami, qui a occupé le poste de Commissaire Général du SIAM depuis 2006, a fortement contribué à faire évoluer le Salon depuis sa création, pour en faire un des plus grands évènements agricoles internationaux et une référence mondiale dans le secteur de l’agriculture

« Avec le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et l’Association du SIAM, il a pu, grâce au support et à l’appui des différents partenaires et parties prenantes du SIAM, en faire, au fil des éditions, un rendez-vous incontournable des professionnels du secteur agricole, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale », note le communiqué. Le SIAM compte aujourd’hui parmi les plus grands évènements mondiaux dédiés à l’agriculture et aux acteurs du secteur agricole. Il a accueilli en 2023 plus de 923.000 visiteurs, 1.400 exposants, 2.000 éleveurs et 70 pays participants, rappelle le ministère.